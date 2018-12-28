Брянский кожвендиспансер переедет в центр жилого микрорайона

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-28T11:32:58+03:00

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Брянский областной кожно-венерологический диспансер переедет в центр жилого микрорайона в Советском районе. Раньше амбулатория располагалась в госпитале ветеранов. Здание на переулке Авиационном отремонтировали. Здесь завершили работы по монтажу вентиляции, сообщают в пресс-службе областного правительства. Раньше в здании располагалось 2-е терапевтическое отделение городской поликлиники №4.

Но жители микрорайона недовольны будущим соседством.

- До жилых домов 20-30 метров, - пишут наши читатели. – Рядом находится детский сад и школа. Такому учреждению здравоохранения здесь не место.

Напомним, два года назад жители Бежицы выступили против переезда наркологического диспансера на улицу Комсомольскую. Но это не помогло.

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