Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-28T11:09:14+03:00

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На этот раз представители партии объехали многодетные и малообеспеченные семьи Трубчевского, Суражского и Новозыбковского районов. Сладости получили свыше 400 детишек.

Руководители партийных организаций Михаил Аминтазаев, Владимир Верезубов, Дмитрий Шевцов и Владимир Непша лично посетили все семьи, пообщались с ними и поздравили с наступающими новогодними праздниками.

К сожалению, как отметили представители ЛДПР, уровень жизни населения очень низкий. В деревнях и селах очень рады любому вниманию. Подарки и пожелания к новому году очень сильно их осчастливили.

Напоминаем, что новогодний марафон от либеральных демократов начался с середины декабря и продлится до конца этого года. Всего либеральные демократы посетят свыше 3500 детей, и намерены дойти до каждой семьи лично.

Подпись фото -Руководители партийных организаций лично посетили многодетные семьи, пообщались с ними и поздравили с новогодними праздниками.

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