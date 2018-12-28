На улице Фокина в Брянске под колеса иномарки попала 26-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-28T11:05:24+03:00

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В Брянске на улице Фокина водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 27 декабря, около 20.00.

- По предварительной информации, 54-летний водитель "Киа Саренто" ехал с улицы Советской на улицу Крахмалева, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Под колеса автомобилисту угодила 26-летняя девушка, переходившую дорогу по "зебре".

В ДТП горожанка получила ушиб колена. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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