Подробности ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе: пострадали десять человек

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-28T10:46:27+03:00

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Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Навлинском районе. После автоаварии в больнице оказались десять человек, из них восемь детей, сообщают в УГИБДД по Брянской области. На трассе столкнулись КамАЗ, «Опель Виваро» и микроавтобус «Пежо Боксер».

Тупую травму живота получил восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка. С Сотрясением мозга в больницу попали 12-летний и два 9-летних мальчика, 9-летняя, 13-летнияя и 14-летняя девочка. Ногу сломал 46-летний водитель автомобиля «Опель». И 60-летняя женщина, которая сопровождала детей, получила травму живота и разрыв селезенки.

Напомним, ДТП случилось утром 27 декабря на 392-м километре федеральной трассы М-3 «Украина». Водитель грузовика врезался в «Опель», который ехал впереди. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным автобусом.

Кто организовал перевозку детей, и проводили ли ее по правилам, выясняют следователи.

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