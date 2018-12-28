Жительницу Брянска оштрафовали почти на миллион рублей за дачу взятки начальнику отдела образования

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-28T10:39:51+03:00

За вознаграждение горожанка рассчитывала помочь сыну в сдаче ЕГЭ по математике и физике. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жительницу Брянска признали виновной в дачи взятки. 37-летняя горожанка заплатит штраф в 900 тысяч рублей.

- В мае и июне года женщина через свою родственницу дважды передавала по 50 тысяч рублей начальнику отдела управления образования Брянской городской администрации, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За вознаграждение она рассчитывала помочь сыну в сдаче ЕГЭ по математике и физике.

Но горожанку вместе с чиновницей задержали.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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