Жительницу Брянска оштрафовали почти на миллион рублей за дачу взятки начальнику отдела образования
Приговор суда вступил в законную силу
За вознаграждение горожанка рассчитывала помочь сыну в сдаче ЕГЭ по математике и физике.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительницу Брянска признали виновной в дачи взятки. 37-летняя горожанка заплатит штраф в 900 тысяч рублей.
- В мае и июне года женщина через свою родственницу дважды передавала по 50 тысяч рублей начальнику отдела управления образования Брянской городской администрации, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За вознаграждение она рассчитывала помочь сыну в сдаче ЕГЭ по математике и физике.
Но горожанку вместе с чиновницей задержали.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
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