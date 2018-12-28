2018-12-28T10:24:08+03:00
Общество

В Брянске 30 декабря пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские проследят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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30 декабря на улице 3-го Интернационала в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районе дома №3с 2.00 до 2.30. Полицейские проследят за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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