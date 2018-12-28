2018-12-28T10:13:13+03:00
Общество

На проспекте Московском в Брянске погиб тульский рабочий

Трагедия произошла еще 18 декабря
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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В Брянске стали известны подробности трагедии, которая произошла 18 декабря на проспекте Московском. Тогда во время работ по креплению стен траншеи произошло обрушение откоса. Под завалами песка погиб 49-летний работник тульской организации, сообщили в госинспекции труда в Брянской области. Компания проводила ремонт ливневой канализации.

Напомним, после происшествия проверку начали правоохранители. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".Расследование продолжается.

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