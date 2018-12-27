2018-12-27T18:35:12+03:00
Общество

Перед Новым годом брянцы смогут пожаловаться на работу такси

Роспотребнадзор открывает "горючую линию"
Мария Дедкова
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Задать вопросы можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.Задать вопросы можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Перед Новым годом жители Брянской области смогут пожаловаться на работу такси. «Горячую линию» по вопросам перевозок открывает региональное управление Роспотребназора. Она будет работать с 27 декабря. Задать вопросы можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Телефон "горячей линии": 66-06-96

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