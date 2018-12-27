2018-12-27T18:25:46+03:00
Общество

За день брянцы перевели мошенникам больше 114 тысяч рублей

После проверок полицейские заведут уголовные дела
Мария Дедкова
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Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, а также номера, пароли, логины, коды банковских карт.Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, а также номера, пароли, логины, коды банковских карт.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 26 декабря, жертвами телефонных мошенников стали трое брянцев. Они перевели злоумышленникам больше 114 тысяч рублей.

51-летняя жительница Клинцовского района поверила в возможность получения многомиллионной компенсации за покупку фальсифицированных препаратов. Женщина перевела мошенникам больше 93 тысяч рублей. На то, что ее обманывают, глаза потерпевшей открыла дочь, отправившая мать в полицию.

54-летнюю жительницу Бежицы обманул "сотрудник банка". Отказ от блокировки карты стоил горожанке 4050 рублей.

56-летняя жительница Володарского района Брянска "удачно" продала шкаф, сообщив потенциальному покупателю код, пришедший ей в смс-сообщении. С карты потерпевшей исчезло 17 367 рублей.

После проверок правоохранители заведут уголовные дела.

- Мы просим брянцев внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, а также номера, пароли, логины, коды с оборотной стороны банковских карт, кем бы не представлялись собеседники.

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