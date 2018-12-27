2018-12-27T18:12:34+03:00
Общество

В Брянской области отметили День спасателя

Лучшим вручили грамоты и благодарности
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В Брянской области 27 декабря отметили День спасателя и 28-летие МЧС России. Праздник прошел в областной филармонии.

Как отметил отметил начальник Главного управления МЧС по Брянской области Вадим Уваркин, в этом году спасатели пришли на помощь 212 брянцам. В 2,5 раза снизился материальный ущерб от пожаров, спасатели уберегли ценности на сумму больше миллиарда рублей.

На празднике почетные грамоты и благодарности вручили сотрудникам МЧС и другим отличившимся в спасении людей.

Медаль «За спасение погибавших» получил старший пожарный-спасатель пожарно-спасательной части № 6 Александр Изотов. Он вынес из горящего дома шесть человек.

Медалью «За содружество во имя спасения» награжден 15-летний Александр Худяков из Карачевского района. Он вытащил мужчину из горящего дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области

Медаль «За спасение погибающих на водах» получили Анна Дзюбо и Юлия Емельяненко.

Медалью «За отвагу на пожаре» наградили Егора Кобытева и Павла Тарасова, которые, рискуя собственными жизнями, спасли из горящего дома в Фокинском районе Брянска его хозяйку.

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