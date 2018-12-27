2018-12-27T17:49:27+03:00
Общество

В Брянске ищут свидетелей ДТП с 15-летней школьницей

Водитель сбил девушку и скрылся
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД по Брянской области
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В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Авиационной, в котором пострадала 15-летняя школьница. О случившемся в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики, к которым с ушибом ноги обратилась девушка.

Пострадавшая рассказала, что травму получила 22 декабря около 16.00 в районе дома №11А на улице Авиационной. По словам школьницы, она попала под колеса, предположительно, серебристого "Рено Дастер". Водитель с места аварии скрылся.

Девушке медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские просят очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-либо о происшествии, сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску по телефону 74-71-02, либо группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску по телефону 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: г.Брянск, пр-т Московский, 88.

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