В Брянске приняли стратегию развития до 2030 года

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-27T17:35:44+03:00

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В Брянске на очередном заседании горсовета приняли стратегию развития города до 2030 года. Этот документ разрабатывался специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы с привлечением широкого круга экспертов.

По информации городского комитета по экономике, сейчас стратегическое управление в областном центре осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития города Брянска до 2025 года. Новый документ приняли из-за изменений в государственной политике.

Ключевыми направлениями станут: качество жизни и человеческий капитал, производительный труд в экспортоориентированной цифровой экономике, агломерационное транспортно-логистическое развитие инфраструктуры и управления. До 2030 предстоит выполнить 61 задачу.

С основными положениями стратегии можно ознакомиться здесь.

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