В Брянскую область не пустили грецкие орехи из Украины

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-27T17:15:21+03:00

Их везли в сумках в поезде

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На днях брянские таможенники задержали украинцев с 265-ю килограммами грецких орехов.

- Незаконный груз нашли наши инспекторы во время контроля на пункте пропуска "Брянск-Орловский"», - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. -Орехи изъяли из-за запрета на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров поездов из Украины.

Незаконный груз вернули соседнему государству.

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