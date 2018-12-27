В Брянскую область не пустили грецкие орехи из Украины
Их везли в сумках в поезде
Изменить размер текста:
На днях брянские таможенники задержали украинцев с 265-ю килограммами грецких орехов.
- Незаконный груз нашли наши инспекторы во время контроля на пункте пропуска "Брянск-Орловский"», - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. -Орехи изъяли из-за запрета на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров поездов из Украины.
Незаконный груз вернули соседнему государству.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».