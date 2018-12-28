Больше шести тысяч брянцев на Новый год не смогут выехать за границу из-за долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-28T10:01:30+03:00

Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приставы арестовали имущество на восемь миллионов рублей

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6,4 тысячи брянцев не смогут выехать за границу на Новый год. Причиной этому стали долги по алиментам.

Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права. С начала года за счет применения данной меры взыскано около 8,5 миллиона рублей задолженности по алиментам.

После разбирательств приставы произвели 960 арестов имущества на сумму в восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Брянской области.

К слову, с начала года на алиментщиков завели 621 уголовное дело.

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