2018-12-28T10:01:30+03:00
Общество

Больше шести тысяч брянцев на Новый год не смогут выехать за границу из-за долгов по алиментам

Приставы арестовали имущество на восемь миллионов рублей
Мария Дедкова
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Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права.Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права.Фото: Иван ВИСЛОВ
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6,4 тысячи брянцев не смогут выехать за границу на Новый год. Причиной этому стали долги по алиментам.

Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права. С начала года за счет применения данной меры взыскано около 8,5 миллиона рублей задолженности по алиментам.

После разбирательств приставы произвели 960 арестов имущества на сумму в восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Брянской области.

К слову, с начала года на алиментщиков завели 621 уголовное дело.

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