Больше шести тысяч брянцев на Новый год не смогут выехать за границу из-за долгов по алиментам
Приставы арестовали имущество на восемь миллионов рублей
Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права.Фото: Иван ВИСЛОВ
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6,4 тысячи брянцев не смогут выехать за границу на Новый год. Причиной этому стали долги по алиментам.
Брянские приставы вынесли больше двух тысяч постановлений, по которым у должников забрали водительские права. С начала года за счет применения данной меры взыскано около 8,5 миллиона рублей задолженности по алиментам.
После разбирательств приставы произвели 960 арестов имущества на сумму в восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Брянской области.
К слову, с начала года на алиментщиков завели 621 уголовное дело.
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