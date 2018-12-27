С 1 января в Брянске вырастет плата за детский сад

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-27T16:50:06+03:00

95 процентов от суммы, которую платят родители, идет на питание. Фото: Евгения ГУСЕВА

За группу с 12-часовым пребыванием придется заплатить 77,5 рубля в день

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С 1 января следующего года в Брянске вырастет плата за детский сад. За один день в группе с 12-часовым пребыванием детей от трех до семи лет придется платить 77,5 рубля.

Последний раз плата повышалась в январе 2017 года, напоминают в пресс-службе горадминистрации. За 12 часов в детском саду ребенка от трех до семи лет отдавали 74 рубля. Получается, что стоимость одного дня вырастет на 3,5 рубля.

При этом, 12-часовые ясли будут стоить 62,5 рубля. В группах с 10,5-часовым пребыванием для детей до трех лет один день обойдется в 54,5 рубля. С трех до семи лет – 67,5 рубля.

Плата за группу малышей до трех лет с кратковременным пребыванием не больше пяти часов останется неизменной и составит 40 рублей в день.

95 процентов от суммы, которую платят родители, идет на питание, 5 процентов – на улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений.

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