В Брянске дороги от снега чистят около 80 единиц техники
Из города вывезли больше 980 тонн снега
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске коммунальщики продолжают уборку после снегопада. В городе работают около 80 единиц техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы, погрузчики, грейдеры.
Снег вывозят с обочин, из скверов, парков и площадей. Пешеходные дорожки и тротуары чистят с помощью малогабаритной коммунальной техники, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
За день из Брянска вывезли больше 980 тонн снега. Город продолжат чистить и ночью, задействовав больше 40 единиц уборочной техники.
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