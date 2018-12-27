В Брянске дороги от снега чистят около 80 единиц техники

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-27T16:20:07+03:00

Из города вывезли больше 980 тонн снега

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В Брянске коммунальщики продолжают уборку после снегопада. В городе работают около 80 единиц техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы, погрузчики, грейдеры.

Снег вывозят с обочин, из скверов, парков и площадей. Пешеходные дорожки и тротуары чистят с помощью малогабаритной коммунальной техники, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

За день из Брянска вывезли больше 980 тонн снега. Город продолжат чистить и ночью, задействовав больше 40 единиц уборочной техники.

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