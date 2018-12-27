2018-12-27T16:20:07+03:00
Общество

В Брянске дороги от снега чистят около 80 единиц техники

Из города вывезли больше 980 тонн снега
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске коммунальщики продолжают уборку после снегопада. В городе работают около 80 единиц техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы, погрузчики, грейдеры.

Снег вывозят с обочин, из скверов, парков и площадей. Пешеходные дорожки и тротуары чистят с помощью малогабаритной коммунальной техники, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

За день из Брянска вывезли больше 980 тонн снега. Город продолжат чистить и ночью, задействовав больше 40 единиц уборочной техники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянскую область не пустили грецкие орехи из Украины
С 1 января в Брянске вырастет плата за детский сад
Брянские следователи проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом
Для брянской больницы №4 купили новое оборудование
В Брянске сформировали новую избирательную комиссию
В Брянске с 27 на 28 декабря ограничат парковку на проспекте Ленина и на улице Емлютина
В Брянске отдел муниципального контроля мэрии переименовали в управление
В Брянской области назвали лучших спортсменов года
В городе Фокино после ремонта открыли сквер Победы
Юные жители Унечского района украли металл с фермы на 300 тысяч рублей
В Брянске десять участников преступной группы осудили за незаконную банковскую деятельность
В Брянской области в ДТП со школьным автобусом пострадали восемь детей
В Брянском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
Брянские аграрии получат 4,5 миллиарда рублей на погашение кредитов
Жителя Брянска будут судить за организацию нелегального казино в Севске
Житель Брянска получил 2,5 года тюрьмы за 12 килограммов конопли
При столкновении трех машин под Брянском пострадал водитель
Пенсионерка из Брянского района перевела мошеннику 2,8 миллиона рублей
В Жуковке появится центр амбулаторной помощи для онкобольных людей
В Брянске прошел главный новогодний утренник области
Жительницу Климовского района будут судить за мошенничество с «чернобыльским» жильем
Брянца Александра Большунова назвали лучшим лыжником страны
Владимир Жириновский передал жителю Брянска Андрею Пирожкову галстук боло
Брянцы получат пенсию за 7 января досрочно
В Брянской области проходят военные учения
На БМЗ проведена предновогодняя благотворительная акция
В Севске в историческом здании откроют Дом спорта
В Брянске открыли памятную доску космонавту Виктору Афанасьеву