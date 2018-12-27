2018-12-27T16:08:52+03:00
Происшествия

Брянские следователи проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом

Восемь детей получили травмы
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Брянские следователи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Навлинском районе. В автоаварии пострадали восемь детей.

- У ребят, к счастью, не очень серьезные травмы: ушибы, порезы, царапины, сотрясение мозга, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Расследованием обстоятельств самого ДТП займется полиция. А следователи проверят, кто организовал поездку детей, правильно ли осуществлялась перевозка группы школьников, дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за безопасноть ребят. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, автоавария случилась около 9.20 в среду, 27 декабря, на 392-м километре федеральной трассы М-3 «Украина». 21-летний водитель КамАЗа не соблюдал дистанцию и врезался в минивэн «Опель». Легковушку от удара отбросило на встречную полосу. По касательной она столкнулась со школьным автобусом «Пежо». Он съехал в кювет.

В автобусе было 19 ребят от 8 до 12 лет и двое сопровождающих. Школьники из Навли ехали на экскурсию в Брянск. Травмы получили и взрослые: медицинская помощь понадобилась водителю «Опеля». Точное количество пострадавших станет известно в пятницу.

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