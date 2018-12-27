Для брянской больницы №4 купили новое оборудование
Для брянской городской больницы №4 купили новое медоборудование на 40 миллионов рублей. Деньги выделили из областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
В больнице отремонтировали кабинет КТ и приобрели новый аппарат, два наркозно-дыхательных аппарата, два коагулятора и многое другое.
К слову, недавно в областной больнице № 1 появился новейший магнитно-резонансный томограф. Уникальность аппарата заключается в том, что он имеет возможность диагностики пациентов с весом до 200 килограммов.
Также в больнице работает мобильная модульная система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии, цифровой комплекс рентгеновской диагностики, лапароскопическая стойка, рентгенопрозрачный хирургический стол и энергетическая платформа.
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