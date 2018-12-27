В Брянске сформировали новую избирательную комиссию

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-27T15:45:48+03:00

По закону городской избирком утверждается раз в пять лет

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В Брянске сформировали новую городскую избирательную комиссию. По закону избирком города утверждается раз в пять лет. Полномочия действующей комиссии истекают в начале следующего года. Новый избирком утвердили на внеочередном заседании горсовета 27 декабря.

Депутаты назначили десять членов комиссии с правом решающего голоса:

- Ольга Белеванцева, 34 года, главный специалист комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства горадминистрации, предложена избиркомом Брянской области;

- Юлия Герасина, 32 года, специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике горадминистрации, предложена собранием избирателей по месту работы;

- Олег Егоров, 33 года, ведущий специалист Володарской райадминистрации, предложен избиркомом Брянской области;

- Николай Покора, 64 года, замдиректора МУП «Жилкомсервис» Володарского района, предложен партией «Справедливая Россия»;

- Светлана Поплавская, 45 лет, временно не работает, предложена партией ЛДПР;

- Оксана Пунтус, 37 лет, замглавы Володарской райадминистрации, предложена областным избиркомом;

- Наталья Родюкова, 45 лет, директор ООО БФШИ «Динамо», предложена «Единой Россией»;

- Елена Сытенкова, 46 лет, терапевт поликлиники Брянской городской больницы №2, предложена областным избиркомом;

- Ольга Филонова, 70 лет, инженер-технолог ООО «Лесхозмаш-Брянск», предложена «КПРФ»;

- Людмила Чернякова, 56 лет, заведующая комнатой отдыха на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский, предложена областным избиркомом.

Избирательная комиссия Брянска в новом составе начнет работать с января следующего года.

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