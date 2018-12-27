В Брянске с 27 на 28 декабря ограничат парковку на проспекте Ленина и на улице Емлютина

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-27T15:32:50+03:00

Исключение сделают только для машин участников торжества и оперативных служб

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В Брянске с 22.00 27 декабря до 15.00 28 декабря будет ограничена парковка автомобилей у домов №37 и 39 на проспекте Ленина.

В пятницу на площади Ленина пройдет торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов.

В это же время брянцы не смогут оставить машины на улице Емлютина на участке от дома №34 до проспекта Ленина. Исключение сделают только для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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