В Брянске с 27 на 28 декабря ограничат парковку на проспекте Ленина и на улице Емлютина
Исключение сделают только для машин участников торжества и оперативных служб
Фото: Мария ДЕДКОВА
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В Брянске с 22.00 27 декабря до 15.00 28 декабря будет ограничена парковка автомобилей у домов №37 и 39 на проспекте Ленина.
В пятницу на площади Ленина пройдет торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов.
В это же время брянцы не смогут оставить машины на улице Емлютина на участке от дома №34 до проспекта Ленина. Исключение сделают только для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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