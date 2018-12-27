В Брянске отдел муниципального контроля мэрии переименовали в управление

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-27T15:26:18+03:00

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В Брянске отдел муниципального контроля городской администрации переименовали в управление. Такое решение приняли на внеочередном заседании горсовета, которое прошло 27 декабря.

С 2016 года отдел муниципального контроля начал дополнительно к своим основным функциям контролировать наружную рекламу. А с прошлого года – еще и размещение киосков в городе.

Поэтому решили переименовать отдел в управление.

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