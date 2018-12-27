В Брянске отдел муниципального контроля мэрии переименовали в управление
Изменения внесли на внеочередном заседании горсовета
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В Брянске отдел муниципального контроля городской администрации переименовали в управление. Такое решение приняли на внеочередном заседании горсовета, которое прошло 27 декабря.
С 2016 года отдел муниципального контроля начал дополнительно к своим основным функциям контролировать наружную рекламу. А с прошлого года – еще и размещение киосков в городе.
Поэтому решили переименовать отдел в управление.
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