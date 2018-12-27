В Брянской области назвали лучших спортсменов года
В Брянской области назвали лучших спортсменов и тренеров года. Об этом говорили 25 декабря на заседании коллегии управления физической культуры и спорта.
В топ-10 атлетов попали Александр Большунов, Артем Осипенко, Илья Иванюк, Виктория Васейкина, Егор Климонов, Дарья Бобрулько, Татьяна Смоляк, Анна Жижина, Юрий Божа и Елена Зайкина. Спортсменом года признан семикратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта Артем Осипенко.
Тренером года стал Сергей Портнов.
Среди спортсменов параолимпийцев лучшими стали Евгений Шломин, Владислав Фролов и Кривенок Светлана.
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