В городе Фокино после ремонта открыли сквер Победы

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-27T14:55:35+03:00

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В брянском городе Фокино после ремонта открыли сквер Победы. Торжественная церемония прошла в среду, 26 декабря. На работы потратили 2,5 миллиона рублей.

Капитальный ремонт общественной территории выполнили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В следующем году она продолжится.

В конце митинга гости возложили цветы к Вечному огню в сквере.

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