В городе Фокино после ремонта открыли сквер Победы
На работы выделили 2,5 миллиона рублей
Изменить размер текста:
В брянском городе Фокино после ремонта открыли сквер Победы. Торжественная церемония прошла в среду, 26 декабря. На работы потратили 2,5 миллиона рублей.
Капитальный ремонт общественной территории выполнили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В следующем году она продолжится.
В конце митинга гости возложили цветы к Вечному огню в сквере.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».