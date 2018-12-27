Юные жители Унечского района украли металл с фермы на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-27T14:31:35+03:00

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16-летнего и 17-летнего жителей Унечского района обвиняют в краже металла с фермы на 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в деревне Березина. В начале декабря в крестьянско-фермерском хозяйстве проводили ревизию. И обнаружили пропажу четырех металлических транспортеров, цепей, электродвигателей и других металлических изделий. Имущество хранилось на складе и в коровнике, которые временно не использовали.

- Оперативники, прибывшие на место, заметили, что крыша строений частично обрушилась, и злоумышленники могли попасть внутрь, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Меньше чем за неделю полицейские задержали подозреваемых.

На допросе молодые люди признались, что в течение пяти месяцев они наведывались на ферму за металлом. Добычу они сдавали в пункт приема металлолома. Деньги парни успели потратить.

За кражу брянцам грозит до пяти лет колонии.

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