В Брянске десять участников преступной группы осудили за незаконную банковскую деятельность
Брянский областной суд вынес обвинительный приговор десяти участникам преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Виновные получили от года и одного месяца до двух с половиной лет колонии. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего и строгого режимов. Одной женщине отсрочили отбывание наказание, так как она воспитывает детей до 14 лет.
- В суде установили, что с ноября 2014-го по октябрь 2017 года участники обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они осуществляли финансовые операции, используя расчетные счета больше 20 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.
Общий оборот наличных средств составил 650 миллионов рублей. А доход от незаконной банковской деятельности был больше 29 миллионов рублей.
Приговор виновным пока не вступил в законную силу.
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