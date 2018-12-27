В Брянске десять участников преступной группы осудили за незаконную банковскую деятельность

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-27T13:42:28+03:00

Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Злоумышленники получили от года и одного месяца до двух с половиной лет колонии

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд вынес обвинительный приговор десяти участникам преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Виновные получили от года и одного месяца до двух с половиной лет колонии. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего и строгого режимов. Одной женщине отсрочили отбывание наказание, так как она воспитывает детей до 14 лет.

- В суде установили, что с ноября 2014-го по октябрь 2017 года участники обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они осуществляли финансовые операции, используя расчетные счета больше 20 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.

Общий оборот наличных средств составил 650 миллионов рублей. А доход от незаконной банковской деятельности был больше 29 миллионов рублей.

Приговор виновным пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».