В Брянской области в ДТП со школьным автобусом пострадали восемь детей

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-27T14:20:09+03:00

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В Брянской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с детьми. Автоавария случилась около половины десятого утра в четверг, 27 декабря, на трассе М-3 "Украина" в Навлинском районе. В микроавтобусе "Пежо" ехали 19 школьников от восьми до двенадцати лет и два взрослых сопровождающих, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной версии, 21-летний водитель "КамАЗа" не соблюдал дистанцию и врезался в минивэн "Опель Виваро", который двигался впереди. От удара иномарка выехала на встречную полосу. По касательной автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. За рулем "Пежо" был 56-летний водитель.

Школьный автобус ехал из Навли в Брянск. Водитель минивена с украинскими номерами направлялся в Киев. По данным Росавтодора, в списке пострадавших 11 человек, восемь из которых дети.

После аварии школьников отвезли в больницу. Медики их обследуют. Травмы также получил водитель "Опеля".

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

- Количество пострадавших, а также причины и условия, повлекшие совершение ДТП, уточняются, - говорят в полиции.

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