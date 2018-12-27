В Брянском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-27T11:10:03+03:00

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В Брянском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся 78-летнюю пенсионерку. Сообщение о пропаже пожилой женщины возле поселка Свень-Центральная поступило дежурному МЧС во второй половине дня в среду, 26 декабря. Пенсионерка заблудилась в лесу. Ее искать отправился родственник, но сам потерял ориентир в лесу.

На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы Брянской области: Сергей Стефанцов, Дмитрий Селин, Александр Мацуев и Ярослав Ступачев. Для поисков использовали три единицы техники, в том числе снегоход. Уже через час спасатели вместе с местными жителями нашли бабушку. Ее вывели из леса и передали медикам. Пенсионерку госпитализировали, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Ее жизни ничего не угрожает.

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