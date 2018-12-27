2018-12-27T11:19:52+03:00
Общество

Брянские аграрии получат 4,5 миллиарда рублей на погашение кредитов

Это самая большая субсидия из федерального бюджета среди 75 регионов
Марина АНТОНОВА
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22 декабря распоряжение правительства подписал премьер-министр.22 декабря распоряжение правительства подписал премьер-министр.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Брянские аграрии получат почти 4,5 миллиарда рублей на погашение процентов по кредитам, которые они взяли до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства России подписал Дмитрий Медведев 22 декабря.

Брянская область получит самую большую субсидию из федерального бюджета среди 75 регионов. На втором месте по количеству выделенных денег - Татарстан. Он получит 2,6 миллиарда рублей. На третьем - Белгородская область с субсидией 2,1 миллиарда рублей.

Больше миллиарда рублей получат Курская, Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тамбовская области. Общая сумма трансферов из федерального бюджета равна 26,5 миллиарда рублей.

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