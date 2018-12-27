2018-12-27T10:19:11+03:00
Происшествия

Жителя Брянска будут судить за организацию нелегального казино в Севске

Игровой салон проработал около пяти месяцев
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Жителя Брянска будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, нелегальное казино он открыл в Севске на улице Ленина.

- Фигурант уголовного дела уже имел опыт проведения незаконной игорной деятельности и даже был судим, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он познакомился в Севске с мужчиной, личность которого установить не удалось. Тот предложил ему открыть казино.

Обвиняемый согласился. Он посвятил своего сообщника в преступный план и отвел ему роль оператора. Он должен был стоять на входе в зал, пропускать игроков внутрь, вести учет денег и выплату выигрышей.

В марте прошлого года фигурант приехал в Севск. В помещении казино уже было установлено семь компьютеров, подключенных к интернету. Игровой салон работал с мая по сентябрь 2017-го. Брянец получал от игроков деньги за игру в программы «обезьяны», «сейфы», «фрукты» и другие. Проигрыш оставался в кассе.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Севский районный суд.

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