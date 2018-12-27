Житель Брянска получил 2,5 года тюрьмы за 12 килограммов конопли

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-27T09:58:14+03:00

Мужчина собрали четыре мешка наркотика и принес в заброшенный дом

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33-летний житель Брянска получил 2,5 года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

- В суде установили, что в августе мужчина собрал дикорастущее растение конопли в Севском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – У него получилос четыре мешка. Он принес наркотики в заброшенный дом, чтобы высушить. Чуть позже его задержали полицейские.

Масса высушенных растений, в которых содержится наркотик, составила больше 12 килограммов. Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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