2018-12-27T09:48:31+03:00
Происшествия

При столкновении трех машин под Брянском пострадал водитель

Автоавария случилась утром в среду
Марина АНТОНОВА
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При столкновении трех машин в Брянском районе травмы получил один из водителей. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в среду, 26 декабря, на 9-м километре автодороги Брянск-Киров.

50-летний водитель автомобиля «Лада Иск Рей» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. Автомобилист не пропустил «Хендай Солярис», который двигался в сторону Брянска. Машины столкнулись. После этого «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Пежо Боксер».

Травмы получил 31-летний водитель «Хендай». Он ушиб шейный отдел позвоночника. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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