Пенсионерка из Брянского района перевела мошеннику 2,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-27T09:10:35+03:00

Даже требование перевести миллион рублей, который должен был превратиться сразу в несколько, не насторожил женщину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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62-летняя пенсионерка из Брянского района перевела мошенникам почти 2,8 миллиона рублей. Еще 20 ноября женщине позвонили с незнакомого номера и сказали, что она стала потерпевшей после покупки поддельных лекарств, поэтому ей полагается компенсация.

Пенсионерка поверила мошенникам и переводила через банкомат то «оплату 13%-ного налога», то «страховую премию» за начисление денег.

- Даже требование перевести миллион рублей, который должен был превратиться сразу в несколько, не насторожил ее, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Не смутила женщину и просьба перевести еще один миллион, так как первый якобы не прошел.

Две недели пенсионерка ждала, что обещанная сумма все-таки придет на карту. Но 24 декабря она все же обратилась в полицию. Всего она перевела мошенникам 2 миллиона 789 тысяч 300 рублей.

За два дня, 24 и 25 декабря, полицейским сообщили об обманах мошенников еще шесть брянцев. Они лишились 150 тысяч рублей.

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