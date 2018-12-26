В Жуковке появится центр амбулаторной помощи для онкобольных людей

СЕГОДНЯ 19:55 2018-12-26T19:55:22+03:00

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В Жуковке откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения "Жуковским новостям". Учреждение планируют оснастить самым современным оборудованием. Приступить к созданию центра пообещали в скором времени.

К слову, в Жуковской районной больнице совсем недавно появился отремонтированный рентген-кабинет и новые аппараты. На работы потратили 15,6 миллиона рублей.

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