В Брянске прошел главный новогодний утренник области

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-26T18:18:25+03:00

На празднике побыли больше двух тысяч мальчишек и девчонок

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26 декабря в цирке состоялось открытие Губернаторской елки. На главный новогодний утренник области собрались почти две тысячи мальчишек и девчонок., сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Участниками торжества стали ребята, которые добились особых успехов в учебе, творчестве, искусстве и высоких достижений в спорте. Также на праздник приехали дети, оставшиеся без попечения родителей, мальчишки и девчонки из малообеспеченных семей, дети-сироты и инвалиды, ребята, страдающие онкологическими и другими заболеваниями.

Ребята посмотрели новогоднее цирковое представление. После все мальчишки и девчонки получили сладкие подарки.

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