В Брянске прошел главный новогодний утренник области
26 декабря в цирке состоялось открытие Губернаторской елки. На главный новогодний утренник области собрались почти две тысячи мальчишек и девчонок., сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Участниками торжества стали ребята, которые добились особых успехов в учебе, творчестве, искусстве и высоких достижений в спорте. Также на праздник приехали дети, оставшиеся без попечения родителей, мальчишки и девчонки из малообеспеченных семей, дети-сироты и инвалиды, ребята, страдающие онкологическими и другими заболеваниями.
Ребята посмотрели новогоднее цирковое представление. После все мальчишки и девчонки получили сладкие подарки.
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