Жительницу Климовского района будут судить за мошенничество с «чернобыльским» жильем

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-26T17:55:13+03:00

По версии следствия, она подделала документы и получила по ним выплату

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Жительницу Климовского района ждет суд за мошенничество с с «чернобыльским» жильем. По версии следствия, 54-летней местная жительница незаконно получила больше 1,8 миллиона рублей.

- В 2016 году женщина сделала поддельный договор дарения ей жилого дома, а также поддельный договор купли-продажи еще одного дома, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На основании этих бумаг она получила из федерального бюджета больше 1,8 млн рублей за якобы сданные дома по чернобыльской программе.

Но мошенничество вскрылось. Теперь уголовное дело жительницы Климова рассмотрит районный суд.

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