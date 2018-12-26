Брянца Александра Большунова назвали лучшим лыжником страны

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-26T17:39:39+03:00

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Уроженца Брянской области Александра Большунова удостоили премии «Серебряная лань» Федерации спортивных журналистов России. Лыжника признали одним из лучших спортсменов страны в уходящем году.

По традиции, лучших выбирают сами журналисты. Они оставляют заявки на сайте федерации.

Лауреатами, кроме нашего земляка, стали Артур Далалоян,Павел Дацюк, Артем Дзюба, Алина Загитова, Климент Колесников, Мария Ласицкене, Екатерина Румянцева, Абдулрашид Садулаев и Дарья Шмелева.

Тренером года стал Станислав Черчесов. А лучшей командой - сборная России по футболу.

Кстати, тожественное награждение победителей пройдет в феврале в Олимпийском комитете России в феврале.

Напомним, Александр Большунов в этом году первым из российских лыжников завоевал сразу четыре медали - три "серебра" и "бронзу", на Олимпийских играх в Южной Корее. Удачно для нашего земляка сложился и лыжный сезон. В мировом рейтинге он занял пятую строчку в розыгрыше Кубка мира.

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