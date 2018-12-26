Брянцы получат пенсию за 7 января досрочно

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-26T17:16:00+03:00

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Некоторые жители Брянской области получат январскую пенсию досрочно. Это касается тех, кто получает деньги 7 числа. Из-за Рождества пенсию брянцам принесут 5 и 6 декабря, сообщают в прессс-службе брянского отделения Пенсионного фонда.

Напомним, с января предусмотрена индексация страховой пенсии на 7,05%, а также надбавки к фиксированной выплате к страховой пенсии селянам. При этом сельские пенсионеры, при наличии права, получат и индексацию, и надбавку.

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