СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-26T16:43:15+03:00

Ремонт продлится до февраля следующего года

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В Севске в историческом здании откроют Дом спорта. Район вошел в программу «Инициативное бюджетирование». По ней выделили 1 миллион 273 тысячи рублей на реконструкцию и оборудование помещений.

Ремонт Дома спорта планируют закончить в феврале следующего года, сообщает ГТРК «Брянск». Строители уже заменили окна, привели в порядок санитарные комнаты и раздевалки. Сейчас ремонтируют крышу.

Здание построили в начале прошлого века. Это памятник архитектуры местного значения. Здесь располагались разные учреждения культуры. А последние годы здание пустовало.

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