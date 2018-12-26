В Брянске открыли памятную доску космонавту Виктору Афанасьеву

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-26T16:36:53+03:00

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26 декабря в Брянске открыли памятную доску на доме, где вырос летчик-космонавт Виктор Афанасьев.

На церемонию приехал сам виновник торжества, его родные и близкие, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Почетное право открыть памятную доску предоставили председателю Брянской областной общественной организации «Общество ветеранов авиации имени Камозина» Владимиру Зимину и сестре Виктора Афанасьева - Тамаре Гречишниковой.

- Мне хотелось бы посвятить эту доску своим родителям, - отметил Виктор Афанасьев. - Мне лестно, что доска открывается в канун 25-летия моего второго полета в космос, это было 8 января 1994 года. Мне повезло, что на орбите я был со многими рекордсменами. Ну, и 20 лет третьему полету - это 20 февраля 1999 года. Так что я этой историей постоянно живу.

СПРАВКА

Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске. Российский космонавт, полковник, Герой Советского Союза. За четыре рейса в космос налетал 555 суток 18 часов 32 минуты 54 секунды. Во всех полетах был командиром корабля. Кроме того, он имеет квалификацию «Военный летчик 1-го класса», «Летчик-испытатель 1-го класса», «Инженер-космонавт-испытатель 1-го класса». Почетный гражданин города Брянска.

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