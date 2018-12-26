В Клинцах прошел концерт в память о погибших в авиакатастрофе музыкантах из ансамбля Александрова

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-26T16:13:26+03:00

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В Клинцах во вторник, 25 декабря, прошел памятный концерт «Опустела без тебя земля». Программу посвятили погибшим в авиакатастрофе над Черным морем музыкантам ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова Дмитрию Литвякову и Борису Сулейманову. Молодые люди были уроженцами Брянской области. Дмитрий родился в Клинцах. Борис родом из Новозыбкова. Обоим было по 30 лет.

Фото: пресс-служба Клинцовской городской администрации.

Концерт состоялся в Центре культуры и отдыха «Современник». В зале собрались родные, друзья и педагоги погибших музыкантов, сообщают в пресс-службе Клинцовской городской администрации. А также студенты социально-педагогического колледжа, где учились Дмитрий и Борис, ученики из музыкальных школ Клинцов и Новозыбкова.

Напомним, авиакатастрофа, в которой погибли брянцы, произошла в конце 2016 года. Самолет Министерства обороны потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту было 92 человека, все они погибли.

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