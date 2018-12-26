2018-12-26T14:41:07+03:00
Общество

В Брянске все новогодние праздники будут ловить пьяных водителей

Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» стартовала 26 декабря
Марина АНТОНОВА
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Автоинспекторы будут ловить на дорогах пьяных водителей до 9 января.Автоинспекторы будут ловить на дорогах пьяных водителей до 9 января.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске все новогодние каникулы будет проходить профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Она стартовала в среду, 26 декабря. И продлится до 9 января. В это время автоинспекторы будут тщательно проверять, нет ли пьяных за рулем.

Кстати, за одиннадцать месяцев в Брянске случилось 17 ДТП с пьяными водителями. В них один человек погиб и 24 получили травмы.

С начала года к административной ответственности за пьяное вождение привлекли 293 водителя. 452 автомобилиста отказались пройти тест на алкоголь. 90 человек задержали за то, что они повторно сели пьяным за руль. 17 водителей оказались под воздействием наркотиков.

За пьяную езду автомобилистам грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы заметили на дороге пьяного водителя, сообщите в дежурную часть.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

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