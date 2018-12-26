2018-12-26T13:53:04+03:00
Происшествия

В Клинцах 10-летний школьник вышел из автобуса и попал под колеса легковушки

Школьника госпитализировали
Мария Дедкова
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У него диагностировали ушиб лица и сотрясение мозга.У него диагностировали ушиб лица и сотрясение мозга.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики, к которым 25 декабря около двух часов дня за помощью обратился школьник. У него диагностировали ушиб лица и сотрясение мозга.

Мальчик пояснил, что травму получил в ДТП около 13.30 на улице Гутина.

- По предварительной информации, 60-летний водитель за рулем "Рено-Логан" ехал в сторону улицы Калинина, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Когда сбил пешехода, который вышел на проезжую часть сзади автобуса.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося. Школьника госпитализировали.

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