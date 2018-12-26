В Брянске перенастроили светофор на пересечении улицы Авиационной и переулка Пилотов
Теперь стрелка «направо» при движении по переулку Пилотов со стороны улицы Костычева будет гореть постоянно
Водителей просят быть особенно внимательными.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске перенастроили светофор, который расположен на пересечении улицы Авиационной и переулка Пилотов. Теперь стрелка «направо» при движении по переулку Пилотов со стороны улицы Костычева будет гореть постоянно.
Водителям нужно обратить внимание, что при проезде перекрестка с одновременно включенным желтым или красным сигналом основного светофора, следует уступить дорогу автомобилям с других направлений.
Изменения ввели, как говорят в пресс-службе брянской мэрии, чтобы разгрузить этот участок дороги.
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