2018-12-26T12:21:36+03:00
Происшествия

В Брянской области за участие в экстремистской организации осудили москвича

37-летний житель столицы проведет 3,5 года в колонии
Мария Дедкова
Поделиться:
В прошлом году уроженца Москвы задержали пограничники.В прошлом году уроженца Москвы задержали пограничники.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Брянской области вынесли приговор 37-летнему уроженцу города Москвы Денису Бахолдину. Его признали виновным в участии в экстремистской организации.

- В октябре 2014 года уроженец столицы уехал на Украину, где вступил в экстремистскую организацию «Правый сектор» (Запрещенная в РФ экстремистская организация), - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Обвиняемый принимал участие в боевых действиях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, осуществляя руководство разведывательным подразделением. В марте прошлого года в Брянской области Дениса Бахолдина задержали пограничники при попытке пересечения российско-украинской границы.

По решению суда москвич получил 3,5 года колонии общего режима.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске все новогодние праздники будут ловить пьяных водителей
В Клинцах 10-летний школьник вышел из автобуса и попал под колеса легковушки
В Брянской области осудили убийцу трех «криминальных авторитетов»
В Брянске перенастроили светофор на пересечении улицы Авиационной и переулка Пилотов
Брянский губернатор завел официальные аккаунты в соцсетях
Чемпионы по лапте попали в новогодний марафон Брянщины
В Брянском районе двое злоумышленников пытались ограбить таксиста с муляжом пистолета
В Брянске беременная автомобилистка попала в больницу после ДТП
В Клинцах завершили расследование дела дебошира, который избил 88-летнюю старушку
В Брянске ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и уехали
Директор департамента здравоохранения Брянской области стал «Отличником здравоохранения»
Для Брянска купили еще 36 новых двухдверных автобусов
Жители Брянска недовольны переездом кожно-венерического диспансера в центр микрорайона
1 января одна из старейших жительниц Брянска отметит 105-летний юбилей
В Брянской области зарегистрировали первый случай свиного гриппа
Брянский пенсионер обменял 310 тысяч рублей на билеты «банка приколов»
В Брянске сотрудники салона сотовой связи похищали деньги с номеров абонентов
На железнодорожной станции Клетня сошел с рельсов маневровый тепловоз