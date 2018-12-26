В Брянской области за участие в экстремистской организации осудили москвича

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-26T12:21:36+03:00

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В Брянской области вынесли приговор 37-летнему уроженцу города Москвы Денису Бахолдину. Его признали виновным в участии в экстремистской организации.

- В октябре 2014 года уроженец столицы уехал на Украину, где вступил в экстремистскую организацию «Правый сектор» (Запрещенная в РФ экстремистская организация), - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Обвиняемый принимал участие в боевых действиях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, осуществляя руководство разведывательным подразделением. В марте прошлого года в Брянской области Дениса Бахолдина задержали пограничники при попытке пересечения российско-украинской границы.

По решению суда москвич получил 3,5 года колонии общего режима.

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