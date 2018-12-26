2018-12-26T11:58:41+03:00
Общество

Брянский губернатор завел официальные аккаунты в соцсетях

По всей видимости, глава региона так решил бороться с фейковыми страницами под его именем
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, скриншот страницы Александра Богомаза.Фото: vk.com, скриншот страницы Александра Богомаза.
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Брянский губернатор завел официальные аккаунты в пяти самых популярных в России социальных сетях. Страницы Александра Богомаза появились в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграм.

Самой популярной страничкой пока стал аккаунт в ВКонтакте. У главы региона на 26 декабря здесь больше 200 подписчиков и множество комментариев на разные темы, в том числе про скандал с клинцовскими чиновниками и депутатами, дети которых съездили в Турцию за счет благотворительного фонда.

Судя по всему, создав официальные аккаунты, Александр Богомаз решил бороться с фейковыми страницами под его именем. Напомним, неизвестные пытались собирать деньги от лица губернатора для больных детей Сибири. Тогда выяснилось, что страницы были ненастоящими. Сейчас они заблокированы.

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