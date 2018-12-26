В Брянском районе двое злоумышленников пытались ограбить таксиста с муляжом пистолета

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-26T11:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Инцидент произошел 23 декабря.

Двое мужчин вызвали такси в Фокинском районе Брянска. Они указали адрес в поселке Осиновая горка. По нему их повез 45-летний водитель, приехавший на вызов. Когда до поселка оставалось около километра, один из пассажиров попросил притормозить. Как только машина остановилась, на водителя направили пистолет. Другой пассажир пытался накинуть на шею таксиста ремень безопасности. Но водитель ударил по лицу одного из нападавших, вытащил ключи из замка зажигания и вылез из машины. Пробежав около километра, он оглянлся. Погони за ним не было. Тогда мужчина позвонил в полицию.

- Оперативники приехали на место происшествие через несколько минут, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Полицейские нашли нападавших на обочине дороги. Они двигались в сторону города. Задержанными оказались 26-летний житель Алтайского края и 38-летний житель Новгородской области.

У мужчин нашли два похищенных из машины таксиста мобильных телефона. Они признались, что работали на стройке и снимали квартиру. К конце месяца все заработанные деньги закончились, и они решили напасть на таксиста. Но денег в машине не оказалось. Полицейские изъяли у злоумышленников муляж пистолета, который выглядел довольно реалистично.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».