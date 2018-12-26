2018-12-26T11:18:27+03:00
Происшествия

В Брянске беременная автомобилистка попала в больницу после ДТП

У женщины диагностировали риск преждевременных родов
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Брянске 31-летняя беременная автомобилистка попала в больницу после ДТП. У женщины диагностировали риск преждевременных родов.

Автоавария случилась около половины двенадцатого утра во вторник, 25 декабря, возле дома №16 на улице 2-я Мичурина, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Водитель автомобиля «Лифан» ехал в сторону улицы Никитина. Автомобилист не соблюдал дистанцию и врезался в иномарку, которая двигалась впереди.

Экспертиза показала, что водители были трезвыми. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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