2018-12-26T11:12:24+03:00
Происшествия

В Клинцах завершили расследование дела дебошира, который избил 88-летнюю старушку

32-летнему горожанину грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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За это преступление клинчанину грозит до пяти лет колонии.За это преступление клинчанину грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Клинцах завершили расследование нашумевшего случая. 32-летнего горожанина будут судить за жестокое избиение старушки.

Утром 16 сентября в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Калинина, пьяный местный житель стал избивать пожилую соседку. Пенсионерка, попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее во дворе дома, сбил с ног и продолжил бить.

На помощь старушке подоспел прохожий - Леонид Щепель.

- Причиненные пострадавшей телесные повреждения повлекли вред здоровью средней тяжести, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Происшествие получило большой общественный резонанс, поэтому материалы проверки передали из полиции в производство следователей Следственного комитета. Фигурант уголовного дела содержится под стражей, свою вину признает полностью и раскаивается в содеянном.

За это преступление клинчанину грозит до пяти лет колонии.

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