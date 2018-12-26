В Брянске ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и уехали

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-26T10:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске полицейские ищут свидетелей двух ДТП, в которых водители сбили пешеходов. Одна автоавария случилась 6 декабря около 17.55 возле дома №60 на улице Красноармейской. Неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 25-летнего пешехода и уехал. Молодой человек переходил дорогу по «зебре». С травмами пострадавшего отвезли в больницу.

Другая авария произошла 7 декабря около 19.25 возле дома №2а на улице Молодая Гвардии, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Водитель сбил 34-летнюю женщину, которая шла по краю дороги. Автомобилист с места ДТП тоже скрылся.

Всех очевидцев ДТП просят сообщить информацию по телефону 74-85-33 или обратиться по адресу: проспект Московский, 88.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».