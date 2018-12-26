2018-12-26T10:57:00+03:00
Происшествия

В Брянске ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и уехали

Автоаварии случились 6 и 7 декабря
Марина АНТОНОВА
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Травмы получили 25-летний мужчина и 34-летняя женщина.Травмы получили 25-летний мужчина и 34-летняя женщина.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске полицейские ищут свидетелей двух ДТП, в которых водители сбили пешеходов. Одна автоавария случилась 6 декабря около 17.55 возле дома №60 на улице Красноармейской. Неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 25-летнего пешехода и уехал. Молодой человек переходил дорогу по «зебре». С травмами пострадавшего отвезли в больницу.

Другая авария произошла 7 декабря около 19.25 возле дома №2а на улице Молодая Гвардии, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Водитель сбил 34-летнюю женщину, которая шла по краю дороги. Автомобилист с места ДТП тоже скрылся.

Всех очевидцев ДТП просят сообщить информацию по телефону 74-85-33 или обратиться по адресу: проспект Московский, 88.

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