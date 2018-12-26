Директор департамента здравоохранения Брянской области стал «Отличником здравоохранения»

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-26T10:46:25+03:00

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Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков стал «Отличником здравоохранения». 30 ноября приказ о награждении подписали в Министерстве здравоохранения России. На днях награду руководителю областного департамента вручил губернатор, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Андрей Бардуков родился в 1974 году в городе Моршанск Тамбовской области. В 1997 году окончил Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Работает в отрасли здравоохранения больше 20 лет. Руководит департаментом здравоохранения Брянской области с конца 2015 года.

Но жители Брянской области согласны не со всеми решениями чиновников медицины. Горожане возмущаются переездом отделения кожно-венерологического диспансера в центр микрорайона в Советском районе.

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